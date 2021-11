I Liga em Direto. Sta. Clara - FC Porto

Santa Clara, 18.º classificado com seis pontos, recebe o FC Porto, primeiro, com 26, este domingo, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O treinador do Santa Clara, Nuno Campos, disse estar ciente das dificuldades do jogo da I Liga de Futebol frente ao FC Porto, mas lembrou que a equipa já venceu os ‘dragões’ esta época.



Em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, o técnico do conjunto açoriano evocou a vitória do Santa Clara frente ao FC Porto por 3-1, a 26 de outubro, a contar para a Taça da Liga.





“Sabemos da dificuldade do jogo, como também sabíamos anteriormente. Também, factualmente, só há duas equipas que este ano que conseguiram ganhar ao FC Porto. Uma foi o Liverpool e a outra foi o Santa Clara”, declarou, acrescentando: “Sabemos que é difícil [ganhar], mas também sabemos que temos a nossas armas para o fazer”.





Já o treinador do FC Porto garantiu que prefere estar em primeiro lugar do que em segundo, mas lembrou o que o importante é a classificação em maio, quando acaba a I Liga portuguesa de futebol.



“No final do campeonato é que é importante [estar em primeiro]. Em quatro ganhámos dois, o importante é em maio estar em primeiro. Essa pressão aqui é diária, conseguir evoluir sempre em cada treino, na preparação dos jogos. Prefiro a pressão de estar em primeiro do que ser segundo e andar atrás do primeiro. Mas é claro que é mais confortável estar em primeiro”, referiu Sérgio Conceição.