I Liga em Direto. Tondela - CS Maritimo

O Tondela, com nove pontos e na 13.ª posição, recebe no Estádio Municipal João Cardoso, pelas 14:00 de domingo, o Marítimo, que conta com sete pontos e está no 17.º lugar, em jogo da 11.ª jornada da I Liga e com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

O treinador Pako Ayestarán disse hoje ter pedido aos seus jogadores ambição para o jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em que recebe o Marítimo, uma equipa “do mesmo nível” do Tondela.



“[Pedi] Que durante a semana tenham a ambição de preparar, e de chegar a um momento do jogo em que tenhamos a convicção de que estamos preparados, para poder ganhar. Eles estão a demonstrar isso todos os dias, embora o resultado dependa de muitos fatores”, disse Pako Ayestarán.



Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo, marcado para domingo, pelas 14:00, no Estádio Municipal João Cardoso, o técnico espanhol defendeu que a sua equipa tem de “ter a ambição”, independentemente dos resultados, uma vez que vai entrar em campo com duas derrotas consecutivas.