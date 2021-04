I Liga em direto. Tondela - Nacional

O Tondela, 10º classificado, com 31 pontos, recebe no estádio João Cardoso, esta quinta-feira, o Nacional que se encontra na última posição com 21 pontos, em jogo a contar para a 28.ª jornada da I Liga de futebol.

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, disse que o Nacional “está vivo” na luta pela manutenção e que vai dar tudo no jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, pedindo máxima concentração à sua equipa.



“[O Nacional] Está muito vivo. Às vezes chegas ao final da época e dá impressão de que há equipas que deitam a toalha ao chão e parece que não estão a acreditar. Não há ninguém na I Liga que não acredita que pode ficar então, logicamente, vai vir com tudo”, admitiu o treinador dos ‘beirões’.





Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de quinta-feira, com início marcado para as 15:00, no Estádio João Cardoso, o técnico espanhol lembrou o último jogo do adversário, que, apesar de estar no último lugar, “esteve perto de sacar alguma coisa ao FC Porto”.





Já o treinador do Nacional, Manuel Machado, refere que tem de ser “encarado como uma final” o jogo com o Tondela, da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Para o treinador do lanterna-vermelha “não há muita margem de retificação” nesta altura do campeonato, em que “ou se pontua ou a situação agrava-se”.



O Nacional vem de um ciclo de nove derrotas consecutivas, o pior do seu historial no escalão principal, mas a prestação positiva ante o FC Porto (1-0) deixa uma janela de esperança.