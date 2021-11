I Liga em Direto. Vitoria SC - Moreirense FC

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado da I Liga, com 13 pontos, recebe o Moreirense, 15.º, com oito, em jogo da 11.ª jornada da I Liga, agendado para as 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.

O treinador Pepa afirmou que o Vitória de Guimarães deve jogar com os ‘olhos’ na baliza do Moreirense e mostrar “capacidade de agredir”, para vencer o desafio da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Apesar do desaire da ronda anterior, no reduto do Sporting (1-0), o técnico realçou que o grupo a seu cargo deve “dar continuidade” ao que tem exibido dentro do campo, sabendo que há “sempre coisas a melhorar” para chegar ao golo, quando se joga contra adversários com “linhas mais baixas e juntas”, como aconteceu na segunda parte do jogo de Alvalade.





“A equipa está bem, está confiante, ciente daquilo que tem de fazer. Acima de tudo, temos de manter esta capacidade de agredir, de olhar para a baliza adversária de forma constante, de não deixar pensar, de jogar subidos e, sempre que possível, dominar os quatro momentos do jogo”, realçou, na conferência de antevisão ao dérbi vimaranense de sábado, marcado para as 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques.





Do lado do Moreirense, o treinador João Henriques assegurou que o Moreirense está precavido sobre o ambiente fervoroso que vai encontrar no estádio do Vitória de Guimarães, no sábado, em jogo da 11.ª ronda da I Liga de futebol.



“Sabemos que a mais-valia desta época do Vitória é o público, com todo o respeito pelos jogadores que lá estão, vários deles com muita qualidade. O público tem dado pontos, reviravoltas e reações. Na sua casa, o Vitória é, provavelmente, o clube mais forte nesse sentido. Exige muito, mas ajuda a equipa a superar vários obstáculos. Esse é um dos obstáculos que temos pela frente”, reconheceu o técnico, em conferência de imprensa.



Mesmo sem ainda terem vencido fora de casa na prova, os ‘cónegos’ “já mostraram que são difíceis de bater”, ao perderem apenas diante dos três ‘grandes’ e do Sporting de Braga, desejando agora “estar ao seu melhor nível” para surpreender o rival concelhio.