I Liga em Direto. Vizela - Estoril Praia

O Estoril Praia procura hoje isolar-se, provisoriamente, no quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Vizela, na 11.ª jornada, com Vitória de Guimarães e Portimonense a poderem aproximar-se dos 'canarinhos'.

Depois de terem empatado com o Benfica (1-1), na ronda anterior, o Estoril Praia, em igualdade pontual com o Sporting de Braga (19), visita outra das equipas que subiram à I Liga, o Vizela, 13.º classificado e que não vence há oito encontros.



Já depois do encontro de Vizela, marcado para as 15:30, o Portimonense, sexto classificado, a cinco pontos de bracarenses e do Estoril Praia, pode aproveitar um deslize dos 'canarinhos' para se aproximar, caso vença o Belenenses SAD, 15.º classificado.



Um ponto atrás dos algarvios, o Vitória de Guimarães, sétimo posicionado, com 13, também procura subir na tabela, na receção ao 'vizinho' Moreirense, 16.º.