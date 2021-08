I Liga. Estoril Praia - CS Maritimo

O Estoril Praia pode hoje reforçar o estatuto de equipa sensação da I Liga de futebol e isolar-se provisoriamente na liderança da prova, caso vença na receção ao Marítimo, no arranque da quarta jornada.

De regresso ao primeiro escalão, os ‘canarinhos’ registaram duas vitórias e um empate no arranque do campeonato e, se baterem os madeirenses, ultrapassam provisoriamente Sporting e Benfica e ‘instalam-se’ no primeiro lugar.







Já o treinador do Marítimo, Júlio Velázquez, afirma que a equipa atravessa um “momento ótimo”, não descurando do “início positivo” do Estoril Praia, adversário que defronta na quarta jornada da I liga portuguesa de futebol.

“Estamos num momento ótimo. Vimos de resultados muito interessantes e todos têm hipótese de jogar e ser opção, tanto os que têm jogado mais, como os que não têm jogado tanto”, afirmou o técnico ‘verde rubro’ na conferência de antevisão, que aconteceu no Complexo Desportivo do clube.