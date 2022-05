I Liga. Estoril Praia - Moreirense FC

O Estoril Praia, 11.º, com 36 pontos recebe o Moreirense, 17.º e penúltimo classificado, com 26 pontos, este sábado, às 15:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em jogo da 33.ª ronda da I Liga, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.

O treinador Ricardo Sá Pinto manifestou hoje "certeza" na permanência do Moreirense na I Liga de futebol, na véspera do jogo com o Estoril Praia, numa 33.ª e penúltima jornada que poderá ditar a descida dos minhotos.



“Ganhando os nossos jogos, se calhar podemos depender apenas de nós. A ver vamos, há muitas dúvidas ainda. Não temos a esperança, mas a certeza de que vamos ficar na I Liga, desde que vençamos os dois encontros que nos faltam. Estamos focados no Estoril Praia, que realizou um bom campeonato, não tem pressão ou objetivos claros. Por outro lado, precisamos destes três pontos”, observou o técnico, em conferência de imprensa.



Depois de duas rondas passadas no 16.º lugar, de acesso ao ‘play-off’ de manutenção, uma derrota tardia na receção ao Boavista (1-2) devolveu os vimaranenses à zona de despromoção direta, no 17.º e penútimo posto, colocando-os a depender de terceiros para consumar a ‘salvação’.



Se perder na Amoreira, o Moreirense automaticamente fica sem hipóteses de garantir a manutenção direta e desce à II Liga caso o Tondela derrote no domingo o Gil Vicente, enquanto qualquer outra combinação de resultados no fim de semana permite abordar a derradeira jornada com possibilidades de ‘salvação’, no pior dos cenários, via ‘play-off’.