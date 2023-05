I Liga. Caminho para o título de campeão

A partir do próximo fim de semana as três equipas têm o seguinte calendário a cumprir:31.ª jornada: Sp. Braga, casa (6 de maio)32.ª jornada: Portimonense, fora (13 de maio)33.ª jornada: Sporting, fora (21 de maio)34.ª jornada: Santa Clara, casa (27 de maio*)31.ª jornada: Arouca, fora (8 de maio)32.ª jornada: Casa Pia, casa (14 de maio)33.ª jornada: Famalicão, fora (20 de maio)34.ª jornada: V. Guimarães, casa (27 de maio*)31.ª jornada: Benfica, fora (6 de maio)32.ª jornada: Santa Clara, casa (14 de maio)33.ª jornada: Boavista, fora (20 de maio)34.ª jornada: P. Ferreira, casa (27 de maio*)* Falta confirmar o dia e hora.





II Liga. E. Amadora e Farense não se largam



Com o Moreirense destacado no 1.º lugar do campeonato da II Liga, de futebol, com oito pontos de vantagem sobre o segundo classificado, E. Amadora e Farense lutam pela conquista do 2.º lugar que também dá acesso direto à promoção ao escalão principal do futebol nacional.



A partir do próximo fim de semana as duas equipas têm o seguinte calendário a cumprir:



E. Amadora, 59 pontos



31.ª jornada: Moreirense, casa (6 de maio)



32.ª jornada: Trofense, fora (12 de maio)



33.ª jornada: Nacional, casa (21 de maio)



34.ª jornada: Penafiel, fora (28 de maio*)



Farense, 57 pontos



31.ª jornada: FC Porto B, casa (7 de maio)



32.ª jornada: Nacional, fora (14 de maio)



33.ª jornada: Benfica B, fora (19 de maio)



34.ª jornada: Tondela, casa (28 de maio*)



* Falta confirmar o dia e hora.