O Arouca recebe, no Estádio Municipal de Arouca, o FC Porto, numa partida da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Nuno Almeida, da associação do Algarve. O FC Porto tem oportunidade de se aproximar dos dois primeiros da I Liga de futebol, Benfica e Sporting, caso vença em casa do Arouca.