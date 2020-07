I Liga. FC Porto - Belenenses SAD

O FC Porto procura hoje recolocar em seis pontos a vantagem na liderança da I Liga portuguesa de futebol sobre o perseguidor Benfica, ao receber o Belenenses SAD, em jogo da 30.ª jornada da prova. A equipa treinada por Sérgio Conceição terá de vencer os ‘azuis’ para restabelecer a 'margem de segurança' no topo da classificação sobre o campeão nacional, que no sábado se impôs por 3-1 na receção ao Boavista e reduziu para três pontos o atraso relativamente ao rival portuense. O FC Porto depara-se com um adversário em situação fragilizada, com apenas uma vitória nos últimos sete encontros na prova. Já o treinador do Belenenses SAD, Petit, afirmou que os jogadores "vão querer demonstrar que têm qualidade" na visita ao líder FC Porto, este domingo. Em conferência de imprensa, Petit apontou o foco da equipa apenas para ela própria, mas está atento ao que as restantes equipas na luta pela manutenção podem fazer nas suas partidas.