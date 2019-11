I Liga. FC Porto derrota Boavista por 1-0 e fica a dois pontos do líder

O Futebol Clube do Porto venceu o Boavista por 1-0, com golo de Alex Telles ainda na primeira parte. A equipa de Sérgio Conceição continua a dois pontos do líder, Benfica. O treinador do Boavista, Lito Vidigal considera que a equipa mostrou vontade de vencer, e o técnico dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, falou num resultado justo.