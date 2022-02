I Liga. FC Porto empata no Dragão a um golo com o Gil Vicente

O FC Porto empatou a 1 golo com o Gil Vicente e não aproveitou o deslize do Sporting na Madeira. O treinador do Gil Vicente mostrou-se orgulhoso com a exibição da equipa no Estádio do Dragão. Já Sérgio Conceição achou que o FC Porto devia ter feito mais e melhor para vencer o Gil Vicente.