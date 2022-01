I Liga. FC Porto foi ao Jamor vencer o Belenenses SAD por 4-1

Os dragões são líderes isolados com mais 3 pontos que o Sporting.Com Sérgio Conceição castigado, o FC Porto decidiu não comparecer na conferência de imprensa no final do jogo. Franclim Carvalho, treinador do Belenenses SAD, assumiu as dificuldades da equipa.