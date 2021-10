I Liga. FC Porto recebe Boavista no Dragão

O Futebol Clube do Porto recebe o Boavista, no sábado. Sérgio Conceição prepara o dérbi com quase todo o plantel disponível. O treinador do Boavista não sente que o adversário esteja abalado e acrescenta que, para surpreender os dragões, os axadrezados têm de ser agressivos e perfeitos, a nível tático.