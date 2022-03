I Liga. FC Porto - Tondela

O FC Porto, líder isolado, com 67 pontos, defronta o Tondela, 16.º e antepenúltimo, com 21, no domingo, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em partida da 26.ª ronda do campeonato, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

O líder FC Porto procura hoje ‘fugir’ ainda mais ao Sporting e ficar provisoriamente com nove pontos de vantagem sobre os atuais campeões nacionais, na receção ao 'aflito Tondela', na 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



A equipa de Sérgio Conceição, que não vai poder contar com o capitão Pepe, devido a lesão, recebe no Estádio do Dragão o atual antepenúltimo classificado do campeonato, com 21 pontos, num duelo que poderá ter novo ‘episódio’ em maio, mas no Jamor, já que os dois emblemas então em vantagem nas suas respetivas eliminatórias nas meias-finais da Taça de Portugal.



Caso comprove o ‘super favoritismo’, o FC Porto passa a ter nove pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado, que só entra em campo na segunda-feira, no campo do Moreirense, na partida que encerra a ronda.



Além das contas na luta pelo título, um triunfo aproxima ainda mais os ‘dragões’ de nova presença na Liga dos Campeões, na próxima temporada, já que passam a ter 12 pontos de vantagem para o Benfica, terceiro posicionado, que na sexta-feira empatou na receção ao Vizela (1-1).