I Liga. FC Porto vence Famalicão por 3-1

O Futebol Clube do Porto venceu o Famalicão por 3-1. Este resultado deixa os dragões com seis pontos de vantagem na liderança do campeonato. Ninguém do Futebol Clube do Porto esteve na sala de imprensa do Dragão. O treinador do Famalicão gostou bem mais da equipa na segunda parte do que na primeira.