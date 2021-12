I Liga. FC Porto vence o Sp. Braga por 1-0

O treinador do Braga, Carlos Carvalhal, falou do cansaço da equipa e da aposta nos jovens. O técnico do Porto, Sérgio Conceição, disse que a lesão de Pépe causa alguma preocupação e voltou a lamentar a falta de eficácia dos jogadores.