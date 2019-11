I Liga. FCPorto vence Desportivo das Aves por 1-0

O FC Porto venceu o Aves por 1-0. Marcano fez o golo que mantém os "dragões" a dois pontos do líder Benfica. Apesar da derrota o treinador do Aves gostou da exibição da equipa. Sérgio Conceição compreende os assobios dos adeptos do Porto no final do jogo.