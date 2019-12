I Liga. Gil Vicente vence Sporting por 3-1 na 12.ª jornada

O Gil Vicente venceu o Sporting por 3-1 e ganhou pela terceira vez seguida no campeonato. Com esta derrota os leões ficam a 13 pontos do Benfica. O treinador do Gil Vicente destaca a justiça da vitória.

Silas assume que depois do segundo golo do Gil, os leões voltaram a mostrar grande instabilidade emocional.