I Liga. José Mota regressa ao comando técnico do Paços de Ferreira

Octávio Passos - Lusa

José Mota é o sucessor de César Peixoto no comando do Paços de Ferreira. O treinador de 58 anos, que se estava desempregado depois de ter trabalhado nas últimas duas épocas no Leixões, regressa a um clube a que tem grandes ligações.