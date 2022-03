I Liga. SC Braga empatou sem golos com Santa Clara

O Braga e o Santa Clara empataram a zero no encerramento da jornada 24. O treinador do Santa Clara diz que a equipa deu uma boa resposta apesar de ter acabado o jogo com 9 jogadores. Já o treinador do Braga afirma que a equipa devia ter ganho a partida.