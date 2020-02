I Liga. SC Braga vence Sporting por 1-0 com golo de Francisco Trincão

O Braga subiu ao 3.º lugar do campeonato. A equipa minhota venceu, em casa, o Sporting por 1-0. O treinador do Sporting considera que a derrota foi injusta. Já o técnico do Braga mostra-se muito satisfeito com as vitórias que somou desde que chegou ao clube.