Benfica e FC Porto defrontam-se na Luz, numa invulgar luta pelo segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, uma vez que o Sporting, vitorioso na quarta-feira, está cada vez mais próximo do título. As "águias" não dependem de si para chegar ao segundo posto, com entrada direta na Liga dos Campeões, pois estão a quatro pontos dos "dragões"', que entram em campo provisoriamente a nove dos "leões", que ganharam por 2-0 em casa do Rio Ave.