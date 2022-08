I Liga. Sporting de Braga e Sporting CP empatam 3-3

Foto: Hugo Delgado - EPA

No jogo grande da 1ª jornada, Sporting de Braga e Sporting empataram a três golos. O treinador do Sporting de Braga enalteceu o comportamento da equipa. Já o treinador do Sporting diz que a equipa sofreu golos em momentos cruciais.