I Liga. Sporting sofre derrota em Tondela por 1-0 e fica a 10 pontos do líder

O Sporting voltou às derrotas. Os "leões" perderam em Tondela e ficaram a 10 pontos do líder do campeonato. O treinador do Tondela fala de três pontos que são importantes para a equipa. Silas considera injusta a derrota do Sporting.