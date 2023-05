I Liga. Sporting vence Famalicão por 2-1

O treinador do Famalicão comentou as mudanças que fez no 11 inicial garantindo que a equipa deu uma boa resposta e que não estava a pensar na próxima meia-final com o Porto, para a Taça.



O técnico leonino reconhece que o Sporting não fez um bom jogo, embora considere a vitória justa.