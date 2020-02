I Liga. Sporting vence por 2-1 o Portimonense

O Sporting venceu o Portimonense por 2-1. Com este triunfo os leões subiram ao 3.º lugar do campeonato. O treinador do Portimonense estava convencido de que ia conquistar pontos em Alvalade. Do lado do Sporting, Jorge Silas compreende os protestos dos adeptos.