I Liga. Sporting venceu o Tondela por 2-0

É a décima primeira vitória consecutiva dos campeões nacionais em todas as competições. O treinador adjunto do Tondela, Josh Viela, que ocupou o lugar de Pako Aystarán, infectado com Covid-19, considera justa a vitória do Sporting. O técnico leonino considera que a equipa entrou bem no jogo, mas que depois do primeiro golo desligou.