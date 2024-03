O Sporting goleou o Boavista em Alvalade por 6-1, e mantém a liderança isolada do campeonato.

O treinador do Boavista fala de um resultado pesado, mas diz que o foco é olhar agora para o que falta do campeonato.



Rúben Amorim gostou da forma como a equipa construiu a reviravolta, e destacou o papel do ponta de lança sueco.