I Liga. Vizela - CS Marítimo

O Vizela, 14.º classificado da I Liga portuguesa, com 32 pontos, recebe o Marítimo, oitavo, com 37, em partida agendada para as 15:30 de domingo, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.

O treinador Álvaro Pacheco pediu aos jogadores do Vizela para estarem “serenos” na receção de domingo ao Marítimo, para a 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, quando falta um ponto para consumar a permanência no campeonato.



Com 32 pontos ao cabo de 32 jogos, a formação minhota ocupa o 14.º lugar da tabela, com seis de vantagem para o 17.º classificado, Moreirense, em zona de despromoção direta à II Liga, e cinco acima do Tondela, equipa que os vizelenses derrotaram por duas vezes e ocupa o 16.º lugar, de acesso ao ‘play-off’ de manutenção, pelo que o técnico pediu aos jogadores para conseguirem “o objetivo” da época sem perderem a “essência”.





“Estou convencido de que vamos estar ao nosso nível. Estando ao nosso nível, vamos estar perto da vitória. O empate também dá a permanência na I Liga. Temos de estar serenos. O facto de sentirmos que, ao pontuarmos, vamos conseguir o objetivo não nos pode retirar discernimento, nem a tranquilidade de fazer o nosso jogo”, frisou, na antevisão ao desafio marcado para as 15:30, em Vizela.





Já Vasco Seabra quer o Marítimo “ligado à ficha”, apesar de garantida a manutenção na I Liga, na visita ao Vizela, que ainda não selou a permanência no patamar mais alto do futebol português, com duas rondas por disputar.



“Sentimos que temos de nos manter ligados à ficha e com o nosso espírito ambicioso. Temos um emblema para defender, não é igual nestes últimos dois jogos fazer zero, um, três ou seis, por isso queremos fazer seis”, ressalvou o técnico ‘verde rubro’. na antevisão ao embate da 33.ª jornada.



Segundo o treinador, de 38 anos, a equipa ainda não sente o espírito de “dever cumprido”, porque ainda não acabou o campeonato, garantindo que “aquilo que vem pela frente é tão importante quanto aquilo que foi conquistado até agora”.