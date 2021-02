Incêndio destruiu grande parte do circuito da Argentina

No autódromo da cidade de Termas de Rio Hondo o incêndio de grandes proporções destruiu boxes, salas de imprensa e áreas VIP.



80% da área edificada do circuito foi consumida pelas chamas.



As únicas zonas que não foram afetadas foram o museu, a torre de controlo e um mini hospital entretanto montado no local.



O circuito argentino integra desde 2014 o calendário do mundial de MotoGP.



Por causa do novo coronavírus, o Grande Prémio da Argentina de 2021 tinha sido adiado para o final do ano, mas, com esta ocorrência, há dúvidas sobre se a infraestrutura pode receber a competição.