Incidentes em Milão. Benfica pediu desculpa pelo arremesso de tochas

O clube da Luz enviou uma carta ao emblema italiano. Em comunicado, diz que o futebol desejado "não envolve este tipo de situações, que são de total repúdio e não se coadunam com os valores e os princípios do Sport Lisboa e Benfica".



Resta saber que castigo vai aplicar a UEFA, que costuma ter mão pesada para este tipo de incidentes.



Vários adeptos ficaram feridos, vítimas do arremesso do material pirotécnico, incluindo uma criança de oito anos.