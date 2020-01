Incidentes nos estádios. Presidente da Liga recebido por ministro da Administração Interna

Pedro Proença debateu com o governante os incidentes ocorridos recentemente e que envolveram, concretamente, o arremesso de artefactos pirotécnicos para os terrenos de jogo.



Foi o que aconteceu, por exemplo, nos jogos Sporting-Benfica e Vitória de Guimarães-Benfica.



A Liga exige que as revistas feitas aos adeptos na entrada para os estádios sejam mais rigorosas.



No final do encontro com o ministro, Pedro Proença afirmou que o Governo percebeu as preocupações da Liga.