João Paulo Rebelo defende que a indústria não pode colapsar. Palavras escutadas esta terça-feira após o encontro do primeiro-ministro, António Costa, com os presidentes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, bem como os presidentes de FC Porto, Benfica e Sporting, e no qual estiveram ainda o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e os secretários de Estado da Juventude e do Desporto e da Saúde.