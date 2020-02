Inês Henriques contra a exclusão dos 50 km marcha femininos dos Jogos Olímpicos

A atleta Inês Henriques, campeã mundial dos 50 km marcha em 2017, disse estar "triste" com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), que encerrou o processo de inclusão da modalidade no feminino em Tóquio2020.