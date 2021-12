Insuficiência de jogadores. FPF instaura processo disciplinar ao B SAD

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar com "natureza urgente" ao B SAD na sequência do jogo com o Benfica. O órgão disciplinar explica que o processo tem por objeto a insuficiência de jogadores que determinou o término antecipado da partida.