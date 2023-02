O segundo da tabela em Portugal visita o segundo posicionado da Serie A. Os dois clubes encontraram-se nesta fase da prova em 2004/05, com os transalpinos a levarem a melhor na prova. Sérgio Conceição passou pelo Inter como jogador, mas agora, no Estádio Giuseppe Meazza, espera ver a sua equipa ser bem sucedida no relvado.