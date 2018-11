A Seleção Portuguesa de Futebol tem este sábado a oportunidade de assegurar o apuramento para a fase final da Liga das Nações. Portugal necessita apenas de um empate, frente aos italianos, para se qualificar em primeiro lugar para a 'Final Four' da competição. Mas mesmo saindo derrotado de Milão, a seleção poderá retificar a pontuação, três dias mais tarde, quando receber a lanterna-vermelha e já despromovida Polónia, em Guimarães. A Seleção Portuguesa de Futebol vai pela quinta vez defrontar a Itália no mítico Estádio Giuseppe Meazza, também conhecido como San Siro, um palco de má memória para o lado da formação das 'quinas'. Portugal saiu sempre derrotado da 'casa' de Inter Milão e AC Milan, tendo a mais 'dura' acontecido em 1993, por 1-0, num encontro que acabou com a seleção nacional afastada do Mundial dos Estados Unidos e com Carlos Queiroz, na altura selecionador, a 'disparar' em direção da Federação Portuguesa de Futebol. O jogo deste sábado está agendado para as 19h45 e vai ser transmitido em direto na RTP 1 e Antena 1.