Já há baixas para o clássico do Dragão

Separados por seis pontos, Porto e Sporting têm na sexta feira aquele que pode ser um dos jogos mais importantes na discussão do título. Há baixas nas duas equipas para o clássico do Dragão. O Sporting não pode contar com Pedro Porro que está castigado. No Porto, Diogo Costa está em dúvida.