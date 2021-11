Jacob Kiplimo bate recorde mundial na 30ª edição da meia-maratona de Lisboa

O atleta do Uganda conseguiu o tempo de 57 minutos e 31 segundos. Kiplimo, campeão do mundo da distância, reduziu em um segundo o anterior registo. No setor feminino, houve vitória queniana, de Tseay Beian, que terminou a prova em 1 hora, 6 minutos e 6 segundos.