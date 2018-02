Jaime Marta Soares saúda "dia histórico" no Sporting

"Nós, com elevação, com respeito, com fé, amor e paixão clubística, demos uma resposta àqueles que porventura não estariam à espera de uma votação destas", sublinhou Marta Soares, lembrando que passaram hoje pelo pavilhão João Rocha cerca de seis mil sócios do clube.



Esta "não poderia ser uma Assembleia geral qualquer", reconheceu ainda, dizendo que o Sporting consolidou a sua liderança.



O presidente da Mesa da Assembleia geral foi ainda pródigo nos elogios a Bruno de Carvalho, destacando a dedicação ao Sporting do presidente reconduzido, "com inteligência, com competência, com uma vontade muito grande de levar o Sporting àqueles momentos altos que todos nós desejamos".



Um líder que, "atinge números superiores aos que atingiu nas eleições, é uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa".



"Bruno de Carvalho é um grande presidente do desporto em Portugal" afirma.