Jesus de castigo perde jogo da Taça no Dragão

O presidente do Tribunal Central Administrativo Sul indeferiu o pedido de medidas cautelares que visavam a suspensão do castigo de 15 dias aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação.



O recurso prossegue agora os trâmites normais no Tribunal Arbitral do Desporto.



O treinador adjunto vai orientar a equipa no jogo com o Marítimo, e a próxima eliminatória da Taça de Portugal, com o Porto.



Jorge Jesus voltará ao banco na décima-sexta jornada do Campeonato, na segunda visita ao Dragão.