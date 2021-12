Jesus deu três dias de folga aos jogadores do Benfica

A partir dessa altura o Benfica está focado no segundo jogo frente ao FC Porto no espaço de uma semana.



Depois da derrota na Taça de Portugal, na quinta-feira os encarnados voltam a jogar no Dragão, agora para o campeonato.



Grimaldo, que está com Covid-19, Otamendi que cumpre castigo e Darwin devido a lesão são as mais recentes baixas.



Os três estão fora das contas de Jesus para este encontro tal como Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo e Radonjic.