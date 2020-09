JJ defende que Benfica jogou bem, mas faltaram os golos

A equipa do Benfica, já liderada por Jorge Jesus, perdeu esta terça-feira frente ao PAOK e não conseguiu apurar-se para o play-off da Liga dos Campeões.



A eliminatória realizou-se a uma só mão, sem margem de erro para os encarnados, que ficam assim sem os milhões da Champions.



No fim do jogo, o treinador Jorge Jesus defendeu que o Benfica apresentou bons pormenores que não se reflectiram no resultado.



Quem não gostou do resultado foi Rui Gomes da Silva pede a saída do presidente do Benfica, depois da eliminação da fase de acesso à Liga dos Campeões.



O candidato a liderança do clube da Luz responsabiliza Luís Filipe Vieira pela derrota de ontem à noite, por 2-1, frente aos gregos do PAOK.