João Mário pode ser reforço do Benfica na nova temporada

O Benfica chegou a acordo com o Inter e terá um princípio de acordo com o jogador. Paga ao clube sete milhões e meio de euros.



João Mário recebe dois milhões líquidos por época. O médio terá um contrato de cinco épocas.



O Sporting tem direito de preferência sobre o jogador caso chegue uma proposta de um clube português.



Os leões têm determinado tempo para responder, igualando a proposta e obtendo o acordo do jogador.