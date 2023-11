O lateral esquerdo da equipa B tem 23 anos e trabalhou mais uma vez com a equipa principal. Isto numa altura em que Sérgio Conceição continua a não poder contar com Wendel e Zaidu. Os dois estão entregues ao departamento médico.

Marcano, Ivan Jaime, Galeno e Gabriel Veron também não estão a treinar.



Os dragões jogam esta sexta-feira com o Estoril no estádio do dragão a abrir a jornada 10 do campeonato.



Sérgio Conceição garante que a posição na tabela, o último lugar, não reflete a qualidade do adversário.