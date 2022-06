João Moutinho confiante no valor da seleção

Sobre o estado de espírito da seleção nacional para o jogo, o futebolista foi claro: "O espírito está bom, sempre foi bom e tentamos transportá-lo para todas as convocatórias. A Espanha é uma seleção muito forte, que vai tentar impor o seu jogo e ganhar, tal como nós vamos tentar impor as nossas qualidades e vencer um encontro de extrema dificuldade. Portugal tenta ser dominador em todos os jogos, mas do outro lado está uma seleção muito forte que também vai tentar fazer o mesmo", explicou.



O médio de 35 anos falou ainda sobre o estilo de jogo do adversário: "A Espanha é caracterizada pela posse de bola mas não só, também são muito fortes no ataque à profundidade, temos de estar atentos ao que o jogo pede e controlar os pontos fortes da Espanha mas também impor os nossos pontos fortes e ter bola para jogar. Acima de tudo focarmo-nos primeiro em nós".



Por fim, desvalorizou eventuais ausências nos dois conjuntos: "São duas equipas com grande qualidade, esteja quem estiver dentro de campo, mas não se ganham jogos individualmente, vamos jogar contra a Espanha e não contra certos jogadores", frisou.



João Moutinho foi o jogador da seleção nacional escolhido para falar aos jornalistas na projeção do jogo desta quinta-feira com a Espanha, em Sevilha, para a Liga das Nações, e uma das perguntas foi sobre a polémica em torno dos internacionais Diogo Costa e Otávio, que estão sob alçada disciplinar do CD da FPF por insultos proferidos contra o Benfica durante as comemorações da conquista do título nacional.



A propósito afirmou: "Não, isso passa ao lado, não mexeu nada. Na seleção não há clubes, há sim um espírito muito forte e estamos todos unidos e concentrados em ajudar Portugal a vencer e a alcançar os seu objetivos", sublinhou.