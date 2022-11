João Paulo Correia lamenta desfecho do inquérito que derrubou presidente da FP Judo

DR

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, reagiu ao desfecho do inquérito feito à Federação Portuguesa de Judo (FPJ), que detetou incompatibilidades e ditou a perda de mandato do presidente Jorge Fernandes.