Jogadora desaparecida. WTA ameaça cancelar todos os torneios na China

A tenista está desaparecida desde o início do mês, depois de ter denunciado uma alegada coação sexual por parte de um antigo vice-primeiro-ministro chinês.



Em entrevista à CNN, o presidente executivo da WTA disse que este caso ultrapassa a questão comercial e deve ser tratado como uma ameaça aos Direitos Humanos.



Steve Simon manifestou-se disposto a anular as competições chinesas e a sofrer as consequências dessa decisão.



Hoje mesmo, o diretor de um jornal chinês próximo do governo escreveu na rede social Twitter que a tenista irá aparecer em público brevemente e que ficou em casa nos últimos dias por não querer ser incomodada.