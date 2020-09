Jogadores do Lourosa regressaram a pé depois de eliminados da Taça de Portugal

É uma situação, no mínimo, insólita. Os jogadores do Lourosa regressaram a pé depois de serem eliminados da Taça de Portugal. À RTP o presidente do clube nega que tenha sido um castigo. O treinador Rui Quinta diz que foi uma decisão do grupo. O sindicato dos jogadores considera inaceitável.